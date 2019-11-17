شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بعثات البطولة المؤهلة للالعاب العالمية الشتوية للاولمبياد الخاص بالسويد2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت للقاهرة بعثة الاولمبياد الخاص الاردنى، ليكتمل وصول الدول المشاركة فى الكأس الاقليمى الاول للفربول التصفيات المؤهلة للالعاب العالمية الشتوية للاولمبياد الخاص بالسويد 2021 والتى تسضيفها مصر والتى تنطلق فعالياتها الاثنين 18 نوفمبر وتستمر حتى 21 من نفس الشهر لاختيار 6 فرق تمثل المنطقة من بين 45 فريقيا يشاركون فى لعبة الفلوربول ضمن الرياضات السبع التى تشهدها الالعاب العالمية الشتوية .



المغرب

وكانت بعثة المغرب هى اول البعثات التى وصلت القاهرة تبعتها بعثة السعودية ثم بعثة الكويت ثم الامارات واخر البعثات كانت الاردن ، وعقد فى السابعة من مساء الاحد اجتماعا لرؤساء الوفود المشاركة والمدراء الفنين، على ان يعقد صباح الاثنين الاجتماع الفنيى للمدربين .

ويشارك فى الكأس الاقليمى الاولى للفلوربول 104 لاعبا ولاعبه بينهم 68 لاعبا و24 لاعبا و12 شريكا حيث تشهد التصفيات مباريات للذكور واخرى للاناث ومباريات للفرق الموحدة والتى يضم الفريق لاعبون من ذوى الاعاقة الفكرية الى جانب لاعبين من غير المعاقين .

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السعودية

وصرح شريف الفولى مدير عام الالعاب والمسابقات بالاولمبياد الخاص الدولى بأن حفل الافتتاح وجميع المباريات سوف تقام على صالة وزراة الشباب والرياضة بالسادس من اكتوبر وان حفل الافتتاح سوف يشهد حضور المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى والمهندس هانى محمود رئيس الاولمبياد الخاص المصرى الى جانب سفراء الدول المشاركة فى الكأس وسفير السويد التى تيتضيف بلاده الالعاب العالمية .

مراسم حفل الافتتاح سوف تقام وفق القواعد الاولمبية من دخول الاعلام ثم دخول اللاعبين ، ودخول علم مصر الدولة المنظمه بعد دخول بعثة مصر ، ثم يعزف السلام الزطنى لجمهورية مصر العربية ، ثم كلمه اللاعبين يلقها احد لاعبى الاولمبياد الخاص المصرى ثم دخول علم الكاس ورفعه تبعه قسم اللاعبين وقسم المدربين والحكام ،وهناك فقرة فنية من الفنون الشعبية بمشاركة لاعبين من الاولمبياد الخاص المصرى ، ثم عرض فيديو عن الالعاب العالمية الشوية بالسويد 2021 ، لتدخل بعدها الشعلة الاولمبية ليتم ايقادها فى ارض الملعب وبعدها فقرة فنية من التنورة وتختتم الافتتاح لتبدأ بعده الى مباريات التصفيات .