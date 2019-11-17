شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يخسر أمام الاتحاد الليبى وديأ و يواجه الزمالك غدأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض حرس الحدود بقيادة طارق العشرى للخسارة أمام الاتحاد الليبى بنتيجة هدف مقابل لا شيء في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى.

ويستعد حرس الحدود لخوض مباراة ودية أخرى غدا أمام الزمالك في تمام الساعة الـ4 عصرأ بمقر النادى بميت عقبة .

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ويستعد حرس الحدود لمواجهة مصر المقاصة يوم الثلاثاء الموافق 26 من الشهر الجارى ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز .

ويحتل حرس الحدود المركز الثامن بجدول ترتيب بطولة الدورى برصيد 6 نقاط .