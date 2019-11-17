تقرير.. الأزمات تلاحق النجم قبل موقعة الأهلي برادس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يمر فريق النجم الساحلي في الفترة الأخيرة بعدة أزمات قبل مواجهة الأهلي في إطار المرحلة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

الأزمات تلاحق النادي الساحلي في مختلف الأصعدة سواء على المستوى الإداري أو بداخل الفريق الأمر الذي يهدد استمرار فريق "جوهرة الساحل" في استكمال مشواره القاري.

- غياب إداري

بداية الأزمات على المستوى الإداري بعدما أعلن رضا شرف الدين رئيس النجم تقديم استقالته من منصبه رافضًا المحاولات التي تجرى من أجل إعادته مجددًا لاستكمال مهمته.

الرئيس السابق للنجم قال في تصريحات نقلتها إذاعة "موزاييك" التونسية إن من الأفضل خلال الفترة الحالية تكوين هيئة تسييرية تتكون من الداعمين للنادي ماديًا.

وكشف رئيس النجم السابق خلال تصريحاته أنه تحمل تمويل النادي بمفرده حيث صرف ما يقرب من 50 مليون دينار من جيبه للنادي.

الأزمات الإدارية تواصلت داخل النادي الساحلي بعدم شهدت الجلسة العامة الانتخابية غياب أي عضو من الجمعية العمومية للترشح لرئاسة النادي أو العضوية لتتواصل الإدارة الحالية تسيير أمور الجمعية العمومية لحين انتخاب إدارة جديدة.

اللجنة المستقلة المشرفة على الانتخابات، ذكرت عبر بيان رسمي صدر من خلالها لتعلن أنه سيتم الدعوة لجلسة عامة انتخابية استثنائية في موعد أقصاه شهرين.

- تغيير الملعب

أزمة أخرى واجهت نادي النجم خلال الفترة الأخيرة من خلال تغيير الملعب الذي يستضيف مباريات الفريق في "سوسة" ليتم نقل المباراة إلى ملعب "رادس".

طارق مجريسي الملحق الصحفي لفريق النجم الساحلي كشف في تصريحات لـ"الخليج 365" عن أسباب تغيير الملعب من "سوسة" لـ"رادس".

وقال الملحق الصحفي بنادي النجم :"اختيار ملعب رادس جاء لعدة أسباب أبرزها أن ملعب سوسة مغلق حاليًا بسبب الإصلاحات حيث تتم توسعة الملعب ومدة هذه الأعمال ستصل إلى عامين".

Advertisements

وتابع :"كان هناك ملعب بديل وهو المنستير القريب من مدينة سوسة لكن مسئولو الملعب رفضوا استقبال الفريق وجماهير النجم حيث اشترطوا أن تقام المباريات بدون جماهير وهذا ما رفضناه".

وواصل :"هناك ملعب آخر وهو الأمل الرياضي بحمام سوسة ظهر كخيار آخر إلا أن الملعب لم يحصل على اعتماد من جانب الاتحاد الأفريقي ليصبح أمامنا خياران وهو ملعب (الطيب المهيري) بمدينة صفاقس أو ملعب (رادس)".

- مدرب وسلسلة إصابات

الأزمة الثالثة التي يتعلق بفريق النجم وهيّ على الصعيد الفني وتحديدًا على مستوى الجهاز الفني حيث يسعى بطل تونس قبل مباراة الأهلي التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق في الفترة المقبلة بعد رحيل فوزي البنزرتي.

صحيفة "الصباح" التونسية كشفت اليوم الأحد، أن الإدارة الحالية التي تتولي شئون النجم اقترحت تغيير المدرب رفيق المحمدي حيث يتصدر الإسباني خوان كارلوس جاريدو مدرب الأهلي السابق قائمة المرشحين.

أما على مستوى اللاعبين فالفريق الساحلي تعرض لأكثر من ضربة في الفترة الحالية بعد إصابة أكثر من لاعب بين عناصره حيث أصيب الثنائي وليد كريدان حارس الفريق وعامر العمراني بقطع في الرباط الصليبي.

وبحسب موقع "تونس نومريك" التونسي، فإن الحارس وليد كريدان تعرض للإصابة خلال التدريبات، بينما أصيب العمراني مرة أخرى بنفس الإصابة عقب تعرضه لانتكاسة خلال مباراة ودية للنجم أقيمت أمس أمام النادي الرياضي البنزرتي.

إصابة ثالثة ضربت صفوف الفريق كانت من خلال وجدي كشريدة ظهير أيمن الفريق والذي تعرض للإصابة مؤخرًا حيث سيتطلب الحصول على راحة وفقًا لما ذكرته صحيفة "الشروق" التونسية.

الصحيفة كشفت أن القلق يحيط بفريق النجم في ظل كثرة الإصابات في الفترة الأخيرة حيث لا يزال يعاني حمزة لحمر ومحمد أمين بن عمر ووإيهاب المساكني من إصابات مختلفة بجانب وجدي كشريدة.

- "نمر بفترة صعبة"

علّق قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الرياضي الساحلي على الأحداث التي تتعلق بناديه ، ليرد قائلاً :"نمر بفترة صعبة".

وأضاف المتحدث الرسمي للنجم في تصريحات عبر شاشة "تايم سبورتس":"الفترة الحالية صعبة بالنسبة لنا لعدة أسباب بسبب عدم وجود إدارة بجانب أننا سنواجه الأهلي خارج ملعبنا في سوسة".