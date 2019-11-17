مران الزمالك..عودة مصطفى فتحي.. وتدريبات خاصة لحازم إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، مساء اليوم الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمباريات الفريق في الفترة المقبلة.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن مران الزمالك شهد خضوع اللاعب حازم إمام لتدريبات خاصة على هامش المران، كما أدى اللاعب تدريبات تأهيلية لفك العضلات ثم الركض حول الملعب.

ويعاني الظهير الأيمن للزمالك من شد عضلي خفيف في الفخذ ، لذلك يخضع حاليا لبرنامج تأهيلي خاص من أجل تجهيزه للمشاركة في تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة.

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ومن جانبه، عقد الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك جلسة سريعة مع محمد أسامة طبيب الفريق من أجل الاطمئنان على حالة حازم إمام وحالة لاعبي الفريق بشكل عام من الناحية الطبية.

وقرر الصربي باجيك دراجان مدرب حراس المرمى، تدريب الحراس بكرة اليد من أجل زيادة تركيزهم في رد الفعل وتنمية مهاراتهم في التعامل مع الكرة.

وعادمصطفى فتحي، لتدريبات الزمالك بعد حصوله على راحة من مران أمس، سبقه جلسه مع المدرب ميتشو، للحديث معه عن بعض الأمور الفنية.

وخلال الجلسة، قام المدرب بشرح بعض النقاط الفنية المطلوب من مصطفى فتحي خلال التدريبات.