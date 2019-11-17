مران الأهلي..تأهيل لديانج في "الجيم".. وتدريبات للتسديد على المرمى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن مران الأهلي شهد قيام المدرب رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، بإلقاء محاضرة فنية على اللاعبين الحاضرين للمران.

وبدأ مران الأهلي بتدريبات بالجري حول الملعب، كما خضع الدولي المالي اليو ديانج، لاعب وسط الأهلي لتأهيل في "الجيم".

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وشهد المران تواجد حمدي فتحي، لاعب وسط الأهلي في التدريبات، مستعينا بـ"العجاز" ليشاهد المران جالسا على مقاعد البدلاء.

وأجرى المدرب فايلر، فقرة لتدريب اللاعبين على الخروج بالكرة من منتصف الملعب، تنتهي بعرضية وتسديد على المرمى ، لم يتمكن خلالها من التسجيل سوى حسام عاشور ومروان محسن.

ويستعد فريق الأهلي لمواجه في الدوري بعد انتهاء فترة التوقف أمام فريق الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري في الدوري.

وسيخوض الفريق مواجهة قارية أمام النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.