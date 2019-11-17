ربيع ياسين يُعلن قائمة منتخب الشباب المشاركة في بطولة شمال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علي البهجي: أعلن ربيع ياسين، المدير الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2001 قائمة اللاعبين المشاركين فى بطولة شمال افريقيا. واختار ياسين 22 لاعبًا للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا المقرر اقامتها بتونس خلال الفترة من 21 نوفمبر الجاري وحتى 2 ديسمبر المقبل. وجاءت قائمة منتخب مصر للشباب على النحو التالى: "حمزة علاء عبد الله- ايهاب حسن العايدي- عبد الرحمن الرفاعي- عبد الله عادل عزت- محمد أشرف بكري- محمود صابر- أحمدجاد الحق- زياد كامل- محمد شحاتة- عربي بدر- ابراهيم عادل- زيادفرج- يوسف لبيب- محمود عبد المحسن- أسامة فيصل- حازم هاني- فارس مجاهد- حساد عبد المجيد- عبد الرحمن عشري- شادي رضوان- حسام أشرف- نادي حسن مجاهد".

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