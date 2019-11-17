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ضربة في صفوف النجم قبل مواجهة الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ذكرت تقارير صحفية تونسية أن حارس فريق النجم الساحلي وليد كريدان سغيب عن الملاعب لفترة طويلة بسبب الإصابة التي تعرض لها.

صحيفة "الصباح" التونسية، كشفت أن حارس النجم تعرض لإصابة بقطع في أربطة الركبة مما يعني غيابه عن الملاعب لفترة لن تقل عن ستة أشهر.

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ومن المقرر أن يخضع الحارس إلى التدخل الجراحي خلال الأيام القليلة المقبلة بحسب ما أوضحته الصحيفة التونسية.

ويستعد فريق النجم الساحلي من أجل مواجهة الأهلي في 29 من الشهر الجاري ضمن المرحلة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن الأهلي يتواجد على رأس المجموعة الثانية مع أندية النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

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