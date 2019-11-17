تقارير: مدرب الأهلي السابق مرشح لقيادة النجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية تونسية أن الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الأسبق لفريق الأهلي أصبح مرشح لقيادة النجم الساحلي في الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "الصباح" التونسية، فإن إدارة النجم الساحلي تنوي تغيير الجهاز الفني بقيادة رفيق المحمدي قبل مباراة الأهلي والمقرر لها 29 من الشهر الجاري.

وأضافت الصحيفة التونسية أن إدارة النجم دخلت في مفاوضات مع جاريدو حيث من المقرر أن يصل الإسباني خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل إمكانية قيادة فريق "جوهرة الساحل".

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جاريدو يمتلك سجلاً في الملاعب الأفريقية حيث سبق وأن قاد الأهلي في 2014 ليحقق مع الفريق الأحمر لقبي كأس السوبر المصري على حساب الزمالك والفوز بالكونفدرالية الأفريقية أمام سيوى سبور الإيفواري.

المدير الفني الإسباني قاد أيضًا فريق الرجاء البيضاء المغربي ليحقق لقب كأس العرش والكونفدرالية الأفريقي عام 2018.

ويُعد آخر تجارب جاريدو عندما قاد فريق العين الإماراتي قبل أن يرحل عن منصبه في مايو الماضي.

جدير بالذكر أن النجم الساحلي سيواجه الأهلي في الجولة الأولى من دور المجموعات المجموعات في 29 من الشهر الجاري على ملعب "رادس".