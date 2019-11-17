الإعلان عن موعد إجراء قرعة دور الـ32 من بطولة كأس مصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365
أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواعيد مباريات الدور التمهيدي الثالث لبطولة كأس مصر المقرر إقامتها خلال الفترة بين 20 نوفمبر الحالي وحتى الثالث والعشرين من الشهر ذاته، كما أعلنت عن موعد إجراء قرعة دور الـ32 من البطولة.
ومن المقرر أن يتم إجراء قرعة دور الـ 32 للبطولة في الواحدة من ظهر الأحد الموافق 24 نوفمبر الحالي بمقر الاتحاد بالجزيرة بحضور مندوبي أندية القسم الممتاز والأندية المتأهلة إلى هذا الدور.
وفيما يلي جدول مباريات الدور التمهيدي الثالث لبطولة كأس مصر:
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