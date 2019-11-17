"استنى نشوف مروحة أبوتريكة".. غانم سلطان يرد على علاء عبدالغني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:

نفى أحمد غانم سلطان لاعب الزمالك الأسبق، أن يكون قد رد على زميله علاء عبدالغني في الزمالك أثناء مباراة كأس مصر الشهيرة بين الأهلي والزمالك في 2007 بعد هدف التعادل لمحمد أبوتريكة بأن ينتظر حتى مشاهدة احتفال اللاعب.

الأهلي توج بكأس مصر 2007 على حساب الزمالك في مباراة شهيرة انتهت 4-3 للمارد الأحمر، في لقاء امتد لـ120 دقيقة.

علاء عبدالغني لاعب الزمالك الأسبق أثناء تقرير مصور عبر قناة الأهلي تحدث عن واقعة طريفة حدثت في مباراة الأهلي والزمالك بكأس مصر 2007.

وقال عبدالغني "علاقتي دائما كانت جيدة بعماد النحاس، والأهلي في الفترة بين 2005 وحتى 2008 كان يمتلك لاعبين مميزين وجيلاً رائعًا".

واستمر "في مباراة كأس مصر الشهيرة التي انتهت 4-3 وهي إحدى أروع المباريات وأتذكر أن جوزيه جاء لغرف خلع ملابس الزمالك لتحية اللاعبين، حدثت واقعة طريفة".

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وأسرد "كنا متقدمين 2-1، وقبل نهاية المباراة بدقائق معدودة، أحرز أبوتريكة هدف التعادل وكان له احتفال شهير، غانم سلطان كان قريبًا من تريكة".

واختتم "ضاحكا" "قلت لغانم سلطان لماذا لم تقم بالضغط على أبوتريكة، قال لي انتظر لنشاهد (مروحة) أبوتريكة يفعلها بشكل مميز".

وقال غانم سلطان في تصريحات لـ"الخليج 365" ردا على تصريحات زميله السابق بالزمالك "لم يحدث هذا الأمر، الكلام لا يُصدق على الإطلاق".

وواصل: "هل يُعقل أننا بعد هدف قاتل للأهلي نتحدث بتلك الطريقة، وأقول لزميلي انتظر لنرى احتفال أبوتريكة مع احترامي له بكل تأكيد".

وصرح: "لم أكن سببًا في الهدف بشكل مباشر من الأساس".