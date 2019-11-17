المنتخب الوطني يرتدي زيه التقليدي امام جزر القمر غدا

أقيم الاجتماع الفني لمباراة جزر القمر ومصر، اليوم، الأحد، بحضور طاقم الحكام ومراقبي المباراة وممثل اتحاد جزر القمر والكابتن محمد بركات مدير المنتخب الوطني.

تم خلال الاجتماع الاتفاق على التفاصيل الخاصة بالمباراة حيث سيرتدي المنتخب المصري زيه التقليدي علم مصر، أحمر وأبيض وأسود، في حين سيظهر منتخب جزر القمر صاحب الأرض والجمهور باللون الأخضر الكامل.

وتم الاتفاق على تحرك حافلة المنتخب إلى ملعب

اللقاء قبل المباراة بساعة ونصف استعدادا لبدء عمليات الإحماء وخوض اللقاء الذي ينطلق في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت جزر القمر.

وكان منتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم قد أختتم تدريباته اليوم في جزر القمر استعدادا لملاقاة منتخبها الوطني في الثالثة عصر غد الأثنين بتوقيت القاهرة ضمن الجولة

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الثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وخاض المنتخب مرانه الاخير في الرابعة عصر اليوم بتوقيت جزر القمر الثالثة بتوقيت مصر، على الملعب الرئيسي الذي يستضيف مباراته أمام جزر القمر .

وشارك جميع اللاعبين في التدريبات اليوم، بعدما فضل الجهاز الفني بقيادة حسام البدري خوض المجموعة التي شاركت في مباراة كينيا لتدريبات استشفائية أمس وعدم استكمال التدريب الجماعي لنهايته.

وكانت بعثة منتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم، قد وصلت إلى جزر القمر، علي متن طائرة خاصة في رحلة استغرقت ٩ ساعات