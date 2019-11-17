بث مباشر مشاهدة..مباراة فرنسا أمام ألبانيا بتصفيات يورو 2020

يحل منتخب فرنسا ضيفًا ثقيلًا على نظيره الألباني في ختام تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020 وذلك في العاشرة الا الربع مساءا بتوقيت القاهرة.

يدخل المنتخب الفرنسي مواجهة الليلة وهو في قمة الترتيب برصيد 22 نقطة بعدما نجح في تحقيق 7 انتصارات وتعادل في مباراة وحيدة وخسر

مثلها مشاهدة مباراة فرنسا اليوم ويعتمد ديشامب مدرب الديوك على قدرات كل من كيليان مبابي وأنطوان جريزمان وكانتي لتحقيق الفوز والاستمرار في صدارة المجموعة وضمن منتخب فرنسا التأهل ليورو.