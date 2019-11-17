لميس الحسيني تحقق المركز الثاني ببطولة المونستير للزوجي للتنس الأرضي

حققت اللاعبة المصرية لميس الحسيني المركز الثاني في منافسات الزوجي خلال مشاركتها في بطولة المونستير والمقامة حاليا في تونس.

وتأتي بطولة المونستير ضمن سلسلة البطولات التي تنظم تحت اشراف الإتحاد الدولي للتنس.

وحققت لميس الحسيني المركز الثاني بعد وصولها لنهائي البطولة و خسارتها في المباراة النهائية مع شريكتها الجابونية سيليساين أفومو إيلا من الزوجي المكون من اللاعبتان الفنزويلية ناديا إيتشيفيريا

ألم و الليتوانية جوستين ميكولسكات و ذلك بنتيجة 2-0 .

وكانت تفاصيل المباراة 7-6 / 7-6 بعد مباراة استمرت ساعيتن قدمت فيها الحسيني و شريكتها اداء كبير و لكنه لم يكن كافيا للفوز بالمباراة ولقب البطولة لتحقق المركز الثاني.