حسام الدين فرحات: الهجوم الأخير على محمد صلاح "ساذج" والإعلام الرياضي بيراقب نفسه



الاعلام الرياضي بيراقب نفسه



الرئيس مبارك كان يتابع برنامج ستاد النيل والبرنامج كان فكرتي



الإيقاع السريع والأداء اللغوي الصحيح أهم صفات المذيع الرياضي



أنا أول من شجع المرأة على العمل الرياضي



اللجنة الخماسية المؤقتة متعسرة ومفقودة الإرادة

الهجوم الأخير على محمد صلاح بسبب الإعلانات ساذج وغير مبرر



خروجنا من كأس الأمم الإفريقية كان أمر متوقع منذ البداية



90 % من رجال اتحاد الكرة المصرية في البرامج الرياضية



هو أول من قدم برامج رياضية لتحليل المباريات على مستوى العالم العربي، عمل في القوات المسلحة بداية من حرب الاستنزاف وحتى نصر أكتوبر المجيد وحقق الكثير من البطولات على خط القناة، يعد علم من أعلام الإعلام الرياضي وكان أول رئيس لقناة النيل للرياضة أنه الإعلامي القدير حسام الدين فرحات الذي كشف لنا في حواره لـ"بوابة الوفد" عن محطات كثيرة في حياته وانتقد الأوضاع الرياضية السائده الاَن.

وإلى نص الحوار



في البداية حدثنا عن مشوارك مع الإذاعة المصرية وستاد النيل للرياضة؟

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تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1965، ثم عملت مع الدكتور عبد القادر حاتم رجل الثقافة ومؤسس الإعلام المصري الحديث، ثم انتقلت إلى الإذاعة المصرية في يناير 1966 و هناك عملت مقدم برامج الشباب ومكثت عام في الإذاعة إلى أن طلبت للتجنيد وعملت ظابط إحتياطي في القوات المسلحة.



أما بخصوص ستاد النيل كان يبث من قناة النيل للرياضة عند إنطلاق إرسال النايل سات وكان البرنامج فكرتي وكان من خلاله يتم تحليل مباريات كرة القدم لأول مرة في مصر والمنطقة العربية على الهواء مباشرة، حيث كان من حسن حظي أنني عاصرت أهم فترة منذ بداية النكسة وحتي نصر أكتوبر المجيد وشرفت بتنفيذ العديد من العمليات العسكرية على خط القناة، لكن كما يعرف البعض أن الكرة المصرية توقفت بعد النكسة عقب مباراة مصر وأوغاندا وتم هزيمتنا واحد مقابل لاشئ حتى أن الكاتب الرياضي حسن المستكاوي كتب مقال بعنوان" تكمبالنا في كامبالا"، إلى أن استأنفت المباريات مرة آخري من خلال الدوري العام في 1973.



ما الأولويات التي يجب توافرها في المذيع الرياضي ومن هو أفضل مذيع رياضي من وجهة نظرك ؟



أرى أن النشاط والإيقاع السريع على رأس أولويات المذيع الرياضي؛ لأن الإيقاع البطىء لا يجور في المباريات، بالإضافة إلى الحيادية أمام الميكروفون، والألمام بقواعد الألعاب الرياضية والأداء اللغوي الصحيح وحاتم بطيشة أفضل معلق رياضي.



ماذا عن دخول المرأة في مجال البرامج الرياضية؟



أنا أول من شجع المرأة على العمل الرياضي و نجلاء حلمي في إذاعة الشباب رائعة واتذكر من المواقف الطريفة في 1975 الزميلة مهرة راشد، خريجة تربية رياضية، وكانت مصممة للعمل في المباريات وبالفعل ذهبت معنا إلى مباراة المصري والأهلي في بور سعيد، وقالت لا استطيع الذهاب معكم مرة آخرى؛ حيث أنها لم تتحمل سلوك الجماهير والجو الكروي المتعصب ثم تخصصت في برامج تمارين الصباح".





من هو أفضل حارس مرمى؟



في الواقع تميز جيلنا بلاعبين محترفين و أنا أعشق إكرامي وعادل هيكل ومحمد الشناوي والضو وخورشد وهؤلاء في نظري أفضل حراس مرمى .



ما رأيك في عدم حضور الجماهير بالشكل الكافي في المباريات؟



أعتقد أن الظروف التي تمر بها مصر لها عامل لكن هذا أمر تُسأل فيه وزارتي الداخلية والشباب و الرياضة " اشمعنا بيسمحوا في المباريات الدولية" ولابد من وجود حل، حيث أن عدم حضور الجماهير ضد مصلحة الكرة.



كيف ترى اللجنة الخماسية المؤقتة؟



"أعطي العيش لخبازه" لجنة متعسرة بعيدة عن تفاصيل كرة القدم على الرغم من وجود أناس أفاضل بها، وأتسائل عن ماحدث في الفترة الأخيرة من تأجيل مبارة الأهلي والزمالك، وكذا أزمة مبارة الزمالك و بطل السنغال وعدم خوض المباراة في وقتها فهي لجنة مفقودة الإرادة؟!!.



كيف قرأت الهجوم على اللاعب محمد صلاح في الفترة الأخيرة بسبب تصويره للإعلانات؟



في الواقع هجوم ساذج وغير مبرر، فالفرعون المصري محمد صلاح تأقلم مع العالمية ويتعامل بشكل محترف، و هو نجم محترف ومطلوب في أفضل الأندية، المشكلة عندنا و ليس عنده.



ماذا عن رأيك في الكابتن

أنا مع القيادة السياسية في إعطاء الفرصة للمدرب الوطني، ولدينا نماذج كثيرة حققت العديد من الإنجازات مثل حسن شحاتة الذي وصل المنتخب لكأس الأمم الإفريقية 3 مرات و كابتن محمود الجوهري أخذ المنتخب المصري إلى كأس العالم، لكن نحن مازال لدينا عقدة الخواجة و أري أن كابتن حسام البدري مدرب محترف وعلى مستوى عال من الدقة والرقي في التعامل يجب أن يأخذ حقه ولا نمكث لإحباطه أو انتقاده.





ماذا عن أزمة المنتخب المصري؟



كان من الطبيعي خروجنا من كأس الأمم الإفريقية حتى إننى تعجبت من فوزنا أول 3 مباريات، وكنت أقراء في عيون محمد صلاح بعد صفارة النهائي حجم المأساه التي وصلنا إليها، بالإضافة إلى عدم تركيز الزمالك وتراجع مستوى لاعبي الأهلي عماد المنتخب المصري، علاوة على وجود بعض الفاسدين في اتحاد الكرة، والمنتخب بحاجة ماسة إلى عودة إنضباط المنظومة الكروية لتلاشي السلبيات المتراكمة في الفترة الأخيرة.



ماذا بشأن عمل أعضاء اتحاد الكرة المصرية في الإعلام الرياضي؟



هذا صحيح فبنحو 90 % من رجال اتحاد الكرة المصرية في البرامج الرياضية، فلا يحق أن يكون شخص مسؤول وفي نفس الوقت إعلامي و هذا يعمل احتكار على الأخبار ولا نضمن سلامتها بأن تكون نزيه.





العمل الإعلامي رقابي "وكدة يبقوا بيراقبوا أنفسهم" كيف يعقل هذا، و أنا عند سؤالي لرئيس رابطة الإعلام الاندية الإنجليزية لكرة القدم في هذا الأمر أكد لي َأنه لا يوجد عضو في اتحاد رياضي و يعمل إعلامي في آن واحد على الإطلاق.



حياتك مليئة بالمحطات الهامة تذكر أهمها؟



أنا حاورت العظماء منهم المايسترو صالح سليم صاحب الشخصية القوية حيث كان متشدد في الحق ولا يتدخل في فنيات الاَخرين وقت رئاسته للنادي الأهلي، وعبد الكريم صقر وشاهدت نشأه الخطيب وغيرهم من نجوم الكرة المصرية.



اتكرمت من وزير الشباب و الرياضة عام 2008، وألفت كتاب بعنوان ستديو 7 عن الرياضة في الإذاعة و التلفزيون و تطورها و قواعد عمل المذيع الرياضي، كما عملت مراسل رياضي لدي bbc و في مجلة الإذاعة و التلفزيون كنت محرر رياضي.



حاضرت في معهد الإذاعة و التلفزيون و عملت فيلم تسجيلي عن الأمم الإفريقية في 1986، و كنت عضو مجلس إدارة منتخب في نادي الزهور الرياضي في الفترة من 93 إلى 97، و حاضرت عدة مرات في دورات كان يعقدها اتحاد إذاعات الدول العربية بأكثر من بلد عربي ومقره بتونس.



ومن الموافق التى لا تنسى قابلت الرئيس مبارك في الصالة المغطاه بستاد القاهرة عام 2002 و قال ليّ بعض الملاحظات عن برنامج ستاد النيل تدل على المتابعة و الإهتمام.