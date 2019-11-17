حرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك على عقد جلسة سريعة مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق على هامش تدريبات الفريق.

وحضر أمير مرتضى بجانب حضور اللواء علاء مقلد عضو مجلس الإدارة وحرص الجهاز الفني واللاعبين على مصافحتهم، وجاء حضورهم من أجل الاطمئنان على حالة الفريق.

وعقد أمير مرتضى جلسة سريعة مع شيكابالا بصفته قائدا للفريق، وأكد له اللاعب على تركيز كل اللاعبين وتنفيذهم لتعليمات الجهاز الفني. هامش تدريبات الفريق.وحضر أمير مرتضى بجانب حضور اللواء علاء مقلد عضو مجلس الإدارة وحرص الجهاز الفني واللاعبين على مصافحتهم، وجاء حضورهم من أجل الاطمئنان على حالة الفريق.وعقد أمير مرتضى جلسة سريعة مع شيكابالا بصفته قائدا للفريق، وأكد له اللاعب على تركيز كل اللاعبين وتنفيذهم لتعليمات الجهاز الفني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر امير مرتضى يعقد جلسة مع شيكابالا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.