أمير مرتضى: الزمالك يدعم كاسونجو في أزمته مع الوداد

كشف أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك عن دعم مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور، للكونغولي كاسونجو كابونجو مهاجم الفريق في أزمته مع الوداد المغربي بعد فسخ تعاقده بشكل مفاجئ.
وأضاف أمير مرتضى أن الاجتماع مع كاسونجو كان بهدف الاطمئنان عليه ومناقشة تطورات شكواهتجاه النادي المغربي، والتأكيد له على مساندة النادي له، لأنه على ذمة النادي، مشيرا إلى أنه أمر طبيعي أن يقف الزمالك معه وهى سياسة النادي بعدم التخلي عن لاعبيه وقت الأزمات.
كما أشار المشرف العام علىفريق الكرة إلى أن كاسونجو يخوض تدريبات خاصة بعيدا عن فريق الكرة تحت إشراف النادي من أجل الحفاظ على لياقته حتى فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.
وأكد أمير مرتضى أن الزمالك مستمر في دعم اللاعب لحين حسم مصيره في يناير سواء بانتقاله لنادٍ آخر أو الاستمرار في الزمالك، ويتوقف الأمر حتى قدوم فترة الانتقالات ومعرفة طلبات الجهاز الفني.
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