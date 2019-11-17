ريال مدريد يسعى لضم مدافع إنتر ميلان

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني إلى ضم ميلان سكرينيار مدافع إنتر ميلان، خلال فترة الانتقالات الشتوية أو الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة " كوريري ديللو سبورت"، الإيطالية إلى أن برشلونة وريال

مدريد يسعيان لضم سكرينيار بعد تألق المدافع مع فريقه الإنتر.

وأضافت الصحيفة إلى أن اللاعب يعد هدفًا لبرشلونة والعديد من الأندية الإنجليزية لكن

ريال مدريد دخل على الخط من أجل تعزيز صفوفه.

الجدير بالذكر إلى أن سكرينيار جدد عقده في الموسم الماضي، دون شرط جزائي، من أجل إغلاق أي ثغرات للاعب، حيث لن يقبل النادي الإيطالي بمبلغ أقل من 60 مليون يورو.