تدريبات تأهيلية لمحمد عبدالغني

أدى محمد عبد الغني مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريبات خاصة بعد مشاركته في بداية المران اليوم، حيث خضع عبد الغني لتدريبات تأهيلية بسبب آلام بسيطة في الظهر. في بداية المران اليوم، حيث خضع عبد الغني لتدريبات تأهيلية بسبب آلام بسيطة في الظهر. ويستعد الزمالك حاليا لاستئناف الدوري الممتاز وخوض دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا نهايات نوفمبر الحالي.

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