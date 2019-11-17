هاني زادة يسافر للكونغو لاستقبال بعثة الزمالك قبل مواجهة مازيمبي

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور سفر المهندس هانى زاده عضو المجلس إلى الكونغو فجر يوم 26 نوفمبر الجاري بهدف التجهيز لاستقبال بعثه الفريق الأول لكرة القدم التي ستغادر القاهرة في اليوم التالي لسفر زادة. ستغادر القاهرة في اليوم التالي لسفر زادة. وجاء قرار المجلس لما يمتلكه عضو المجلس من خبرات كبيرة في الدول الإفريقية حيث سبق أن رأس بعثات كثيرة بالاضافه الى نجاحه في حل أي مشاكل وتذليل كافه الصعاب قبل وصول البعثه وتوفير المناخ المناسب لتركيز اللاعبين والجهاز الفني قبل مباراه مازيمبي الكونغولي فى الجولة الأولى في دوري المجموعات الإفريقي المقررة يوم ٣نوفمبر من الشهر الجاري. رأس بعثات كثيرة بالاضافه الى نجاحه في حل أي مشاكل وتذليل كافه الصعاب قبل وصول البعثه وتوفير المناخ المناسب لتركيز اللاعبين والجهاز الفني قبل مباراه مازيمبي الكونغولي فى الجولة الأولى في دوري المجموعات الإفريقي المقررة يوم ٣نوفمبر من الشهر الجاري.

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