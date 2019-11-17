منتخب مصر ينهي استعداداته لمواجهة جزر القمر في تصفيات إفريقيا

أختتم منتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم تدريباته اليوم في جزر القمر استعدادا لملاقاة منتخبها الوطني في الثالثة عصر غد الأثنين بتوقيت القاهرة ضمن الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية. وخاض المنتخب في الرابعة عصر اليوم بتوقيت جزر القمر الثالثة بتوقيت مصر، على الملعب الرئيسي الذي يستضيف مباراته أمام جزر القمر . وشارك جميع اللاعبين في التدريبات اليوم، بعدما فضل الجهاز الفني بقيادة حسام البدري خوض المجموعة التي شاركت في مباراة كينيا لتدريبات استشفائية أمس وعدم استكمال التدريب الجماعي لنهايته. بقيادة حسام البدري خوض المجموعة التي شاركت في مباراة كينيا لتدريبات استشفائية أمس وعدم استكمال التدريب الجماعي لنهايته. وكانت بعثة منتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم، قد وصلت إلى جزر القمر، علي متن طائرة خاصة في رحلة استغرقت ٩ ساعات .

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