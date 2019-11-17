رونالدو يقود البرتغال للتأهل إلى نهائيات كأس أوروبا

تأهل منتخب البرتغال رسميًا لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، بعد الفوز على لوكسمبرج بهدفين دون مقابل، اليوم الأحد، في الجولة الختامية بالتصفيات الأوروبية المؤهلة للبطولة.



وأحرز برونو فيرنانديز، لاعب وسط البرتغال، الهدف الأول بالدقيقة 39، وسجل كريستيانو رونالدو ثاني الأهداف بالدقيقة 86.



ورفع رونالدو رصيده الى 11 هدفاً في هذه التصفيات، معززاً مركزه كثاني أفضل هداف على الصعيد الدولي بـ99 هدفاً في 164 مباراة خلف الإيراني علي دائي (109 في 149).



بهذا الفوز، رفع منتخب البرتغال رصيده إلى 17 نقطة، ليتأهل إلى اليورو من المركز الثاني بالمجموعة الثانية، بجانب متصدر المجموعة المنتخب الأوكراني.



وكانت أوكرانيا حسمت البطاقة الأولى لهذه المجموعة مع ضمانها الصدارة كونها كانت متقدمة على البرتغال الثانية بفارق 5 نقاط، وقد تقلص الفارق إلى ثلاث الأحد بعد تجنبها الهزيمة الأولى في هذه التصفيات وتعادلها القاتل مع مضيفتها صربيا 2-2.



وفي بلغراد، اعتقدت صربيا أنها في طريقها لالحاق الهزيمة الأولى بضيفتها أوكرانيا لكن البديل أرتيم بيسيدين أنقذ بلاده بإدراكه التعادل 2-2 في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.



واستعادت صربيا التي منيت بهزيمة مذلة ذهاباً على أرض أوكرانيا بخماسية نظيفة، تقدمها في بداية الشوط الثاني عبر ألكسندر ميتروفيتش الذي وصلته الكرة من تاديتش فسيطر عليها بصدره قبل أن يسددها في الشباك (56).



وبقيت النتيجة على حالها حتى الثواني القاتلة حين نجح البديل بيسيدين في خطف التعادل بعد عرضية من أندريه يارمولينكو (3+90).



ولا يزال بإمكان صربيا التواجد في النهائيات القارية من خلال حصولها على إحدى البطاقات الأربع التي ستحسم في ملحق دوري الأمم الأوروبية في آذار/مارس المقبل، كونها تصدرت مجموعتها في المستوى الثالث للنسخة الأولى من البطولة القارية.

المصدر: مواقع إلكترونية