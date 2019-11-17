السودان يسقط في أول مواجهه بتصفيات أمم أفريقيا

سقط المنتخب السوداني في أول امتحان جدي يواجهه في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا "الكاميرون 2021" بهزيمته الأحد على ميدان جنوب إفريقيا 1-0.



وفي جوهانسبرغ، وقع الهدف الوحيد للمباراة ليبوغانغ فيري في الدقيقة 44.



وبهذه الهزيمة تجمّد رصيد "صقور الجديان" عند 3 نقاط لتلتحق بها جنوب إفريقيا بذات الرصيد، في حين سيكون منتخب غانا مرشحاً لتزعم المجموعة عندما يحلّ ضيفاً على ساو تومي وبرانسيب الإثنين.



ولم يتمكن زملاء الحارس المتألق علي أبو عشرين في الخروج ولو بنقطة التعادل بعد الفوز العريض (4-0) في الجولة الأولى على حساب ضيفهم المتواضع ساو تومي وبرانسيب، في حين تمكن منتخب "البافانا البافانا" من استعادة توازن بعد السقوط الافتتاحي أمام مضيفه الغاني (2-0).



المصدر: بي إن سبورت

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