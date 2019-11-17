اونلاين | لايف رابط live مشاهدة مباراة تركيا واندورا بث مباشر coolkora | يلا شوت NOW بث مباشر مباراة تركيا واندورا YHD

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يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة مباراة تركيا واندورا بث مباشر بتاريخ 17-11-2019 التصفيات المؤهلة ليورو 2020 ، في مواجهة قوية يلتقي منتخب تركيا مع نظيره منتخب اندورا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشر الا ربع بتوقيت مكة المكرمة الثانية عشر الا ربع بتوقيت ابوظبي، مساء الأحد الموافق 17 نوفمبر 2019، على استاد "الوطني"، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات من تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات يورو 2020.

ويدخل منتخب تركيا المباراة باحثا للفوز ولا خيار امامه سواه من أجل المنافسة على صدارة المجموعة، حيث حسم منتخب تركيا رسيما بطاقة العبور للنهائيات برفقة المنتخب الفرنسي، حيث حقق الانتصار في 6 لقاءات والتعادل في لقائين والهزيمة في لقاء وحيد، وأحرز المنتخب التركي 16 هدفا في 9 مباريات وسكنت شباكه 3 أهداف، في المقابل يدخل منتخب أندورا ساعيا للفوز لحفظ ماء الوجه بعد تأكيد خروجه رسميا وعدم تأهله، بعاملي الأرض والجمهور محاولا تحقيق الفوز الثاني له خلال مشواره بالتصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2020، حيث يحتل منتخب أندورا المركز الخامس بجدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، جمعهم من فوز وحيد وتعادل وحيد والهزيمة في 7 لقاءات وأحرز الفريق 3 أهداف فقط وتلقت شباكه 18 هدفا، وسيتم نقل اللقاء عبر قنوات بي ان سبورت ماكس الرياضية القطرية.