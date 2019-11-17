اونلاين | كورة لايف مشاهدة مباراة تركيا وأندورا بث مباشر .. kora live رابط مباراة تركيا اليوم TURKIA

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ستقام مباراة أندورا وتركيا إياب من المجموعة H مساء يوم الاحد 17 نوفمبر 2019 في دوري التصفيات المؤهلة ليورو 2020 على الملعب الوطني يقع في مدينة أندورا لا فيلا .

في مباراة حية تجمع بينهما حيث ستلعب تركيا على لمسة مدرب بشكتاش الحالي “شينول غونيش” الذي سبق له التدريب للمنتخب التركي سابقاً؛ بين 2000 و2004، في فترة شهدت حلول تركيا ثالثة في نهائيات كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، وهي أفضل نتيجة للمنتخب في تاريخه.

المنتخب التركي سيواجه نظيره منتخب أندورا في مبارة هامة لكلا المنتخبين، تحت قيادة الحالي “كولدو آلفاريز” .