اونلاين | لايف رابط live مشاهدة مباراة إنجلترا وكوسوفو بث مباشر coolkora | بث مباشر مباراة إنجلترا وكوسوفو HD

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أعلن ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا، عن تشكيل المنتخب الإنجليزي الذى سيخوض به مواجهة مضيفه منتخب كوسوفو، فى السابعة من مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة، من المجموعة الأولى، فى تصفيات يورو 2020.

وتأهل منتخب إنجلترا، إلى نهائيات يورو 2020، التى سوف تقام الصيف المقبل فى 13 مدينة أوروبية، بعد فوزه الجولة الماضية على منتخب الجبل الأسود، بنتيجة 7 – 0.

وجاء تشكيل منتخب إنجلترا على النحو التالى:

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حراسة المرمى: بوبى

الدفاع: أرنولد ، تشيلويل ، مينجيز ، ماجواير

الوسط: رايس ، تشامبرلين ، وينكس

الهجوم: كين ، أودوى ، سترلينج