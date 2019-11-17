اونلاين | الشوط الثاني.. بث حي ومباشر مباراة البرتغال ولوكسمبورج "1-0" لايف بدون تقطيع GOAL

يلتقي حاليا منتخب لوكسمبورج مع منتخب البرتغال بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو اليوم الأحد 17 نوفمبر في المباراة التي تقام بين المنتخبين ضمن منافسات الجولة العاشرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد لوكسمبورج :-

ووتقوم مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية بإذاعة جميع مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع المباراة بين منتخب البرتغال ومنتخب لوكسمبورج عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

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وكان منتخب البرتغال قد نجح في سحق منتخب ليتوانيا منذ أيام قليلة بنتيجة 6-0 في مباراة قد أحرز خلالها كريستيانو رونالدو هاتريك بشباك المنتخب الليتواني.

ترتيب مجموعة البرتغال في تصفيات اليورو :-

حيث يحتل منتخب البرتغال في المركز الثاني بتلك المجموعة برصيد 14 نقطة، وذلك خلف منتخب اوكرانيا الذي يحتل صدارة تلك المجموعة برصيد 19 نقطة، بينما يحل منتخب صربيا في المركز الثالث برصيد 13 نقطة، ويأتي منتخب لوكسمبورج في المركز الرابع برصيد 4 نقاط فقط، ويحل منتخب ليتوانيا في مؤخرة تلك المجموعة برصيد نقطة واحدة.