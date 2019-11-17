رياضة | موعد مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا والقنوات المفتوحة الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا والقنوات المفتوحة الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب القاهرة الدولي لقاء منتخبي مصر الأوليمبي ونظيره جنوب أفريقيا في إطار الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام والمقامة حالياً في مصر، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

ويسعى رجال المدير الفني شوقي غريب لاستغلال عاملي الأرض والجمهور والدفعة القوية في آداء الفراعنة بعد الآداء الرائع في دور المجموعات لتحقيق الفوز وضمان التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020 ومن ثم التأهل لنهائي البطولة، لكن منتخب جنوب أفريقيا ليس بالخصم السهل بعد آدائه الجيد في دور المجموعات.

كيف وصل منتخب مصر ومنتخب جنوب أفريقيا لقبل النهائي

تصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بثلاثة إنتصارات متتالية، حققها على مالي بنتيجة 1-0 و غانا بنتيجة 3-2 والكاميرون بنتيجة 3-1.

بينما حقق منتخب الأولاد وصافة المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط من تعادلين مع منتخبي زامبيا ونيجيريا وفوز وحيد على منتخب كوت ديفوار.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

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حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد عبدالسلام – أسامة جلال – أحمد رمضان بيكهام

خط الوسط: أحمد أبو الفتوح – عمار حمدي – أكرم توفيق – كريم العراقي

خط الهجوم: رمضان صبحي – مصطفى محمد – عبدالرحمن مجدي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة مساء الثلاثاء 19 نوفمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة bein soprts HD 10 كما تذاع على قناة تايم سبورت على التردد الأرضي.