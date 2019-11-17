رياضة | خيار وحيد أمام جاريث بيل بعد الرحيل عن ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خيار وحيد أمام جاريث بيل بعد الرحيل عن ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير إلى أن مطالبة جاريث بيل بالأجور وسجل الإصابة يعني أن الانتقال إلى الصين سيكون الخيار الوحيد للويلزي عندما يقترب وقته مع ريال مدريد من نهايته.

كان المهاجم مرتبطًا بقوة بالابتعاد عن بيرنابيو خلال الصيف ، لكنه ظل في النهاية مع فريق زين الدين زيدان وبدأ الموسم في الفريق.

غاب اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا عن آخر ست مباريات في مدريد بسبب مشكلة في ربلة الساق ولكنه بدأ مباراة ويلز في تصفيات كأس أمم أوروبا 2020 أمام أذربيجان يوم السبت قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 60.

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تم ربط مانشستر يونايتد بتحرك للظهير الأيسر من توتنهام هوتسبير السابق ، لكن وفقًا لـ AS ، ستكون الصين هي الخيار الوحيد لبيل بسبب مطالبته بالأجور وسجل الإصابات الضعيف.

يزعم التقرير أن عدم رغبة المهاجم في التخلي عن راتبه في مدريد يعني أنه حتى عددًا من الأندية الأوروبية الكبرى لن يكون قادرًا على تحمل تكاليفه.

سجل بيل 104 مرات وسجل 67 مساعدة في 238 مباراة مع لوس بلانكوس منذ وصوله من سبيرز خلال صيف 2013.