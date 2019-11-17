رياضة | يقترب من تحطيم رقم "دائي".. حكاية 99 هدفًا دوليًا للبرتغالي كريستيانو رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يقترب من تحطيم رقم "دائي".. حكاية 99 هدفًا دوليًا للبرتغالي كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، تألقه رفقة منتخب بلاده، وقاد "برازيل أوروبا" للفوز على نظيره منتخب لوكسمبورج بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة بالمجموعة الثانية من تصفيات أمم أوروبا 2020.

وسجل كريستيانو رونالدو الهدف الثاني لمنتخب البرتغال في شباك لوكسمبورج، بينما سجل زميله برونو فيرنانديز الهدف الأول، ليصعد المنتخب البرتغالي إلي نهائيات أمم أوروبا (يورو 2020) بشكل رسمي، وذلك بعدما رفع رصيده إلي 17 نقطة بالمركز الثاني بالمجموعة خلف منتخب أوكرانيا المتصدر بـ 20 نقطة.

ترتيب مجموعة البرتغال:

1- أوكرانيا .. 20 نقطة (تأهل)

2- البرتغال .. 17 نقطة (تأهل)

3- صربيا .. 14 نقطة

4- لوكسمبورج .. 4 نقاط

5- ليتوانيا .. 1 نقطة

رونالدو يقترب من دخول نادي المائة دوليًا:

وأصبح كريستيانو رونالدو علي أعتاب دخول نادي المائة بعدما رفع رصيد أهدافه الدولية إلي 99 هدفًا البرتغالي، سجلها في 164 مباراة خاضها مع المنتخب البرتغالي، ويفصله هدفا وحيدًا الهدف رقم 100، بينما صنع "الدون" 37 هدفًا خلال مسيرته الدولية التي بدأت عام 2003.

وجاءت أهداف كريستيانو رونالدو الدولية مع المنتخب البرتغالي كالتالي:

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- 47 هدفًا في المباريات الودية

- 38 هدفًا في تصفيات كأس العالم

- 35 هدفًا في تصفيات أمم أوروبا

- 21 هدفًا في بطولة أمم أوروبا

- 17 هدفًا في كأس العالم

- 4 أهداف في كأس القارات

- هدفين في دوري الأمم الأوروبية.

أول أهداف "رونالدو" الدولية كان في شباك منتخب اليونان يوم 12 يونيو لعام 2004، في المباراة التي خسرها المنتخب البرتغالي 2-1 في بطولة أمم أوروبا، بينما آخر أهدافه كان في شباك منتخب لوكسمبورج بالمباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات تصفيات يورو 2020.

رونالدو على أعتاب تحطيم رقم "دائي" التاريخي:

اقترب كريستيانو رونالدو بعد وصوله لهدفه الدولي رقم 99، من تحطيم الرقم التاريخي لنجم منتخب إيران السابق "علي دائي" أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف الدولية في تاريخ كرة القدم برصيد 109 هدفًا، ويحتاج نجم ريال مدريد السابق 11 هدفًا لتجاوز رقم "دائي" الاسطوري.

وتساوي كريستيانو رونالدو مع الثنائي هاري كين مهاجم انجلترا، وايران زاهافي لاعب الكيان الصهيوني في صدارة قائمة هدافي تصفيات يورو 2020 وسجل كل منهما 11 هدفًا.