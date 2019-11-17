رياضة | مران الأهلي| فايلر يخصص فقرتين للكرات العرضية والتسديد وتدريبات قوية لحراس المرمى

خصص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة للكرات العرضية على هامش المران الجماعي اليوم الأربعاء.

مران الأهلي| فايلر يخصص فقرتين للكرات العرضية والتسديد وتدريبات قوية لحراس المرمى

وقام فايلر بمنح تعليمات خاصة للاعبيه المدافعين والمهاجمين في فقرة الكرات العرضية، بكيفة استغلالها وإحراز الأهداف منها.

كما قاد توماس بينكيل مخطط الأحمال مرانًا بدنيًا للاعبي الفريق الأحمر والذي حرص من خلاله على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين.

وخصص فايلر فةرة أخرى للتسديد على المرمى كوسيلة أخرى لإحراز الأهداف وسلاح مهم في المباريات المقبلة.

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وقاد يانكون ميشيل مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات الحراس التي أقيمت اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهتي الجونة يوم 25 نوفمبر في الدوري والنجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

وشارك في المران شريف اكرامي وعلي لطفي وأحمد طارق سليمان وحمزة حسين.

ويخوض الأهلي مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل أمام الاتصالات لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة.