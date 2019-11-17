رياضة | موعد مباراة مصر ضد جزر القمر والقنوات المفتوحة الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مصر ضد جزر القمر والقنوات المفتوحة الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف منتخب جزر القمر نظيره منتخب مصر بقيادة مدربه حسام البدري يوم الاثنين المقبل 18 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون 2021.

ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة جزر القمر :-

وكان المنتخب الوطني المصري قد وقع في فخ التعادل بالجولة الأولى أمام منتخب كينيا بنتيجة هدف لكل منتخب في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بينما حقق منتخب جزر القمر فوزا هاما على منتخب توجو خارج ملعبه بنتيجة هدف نظيف.

موعد مباراة مصر ضد جزر القمر :-

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وسوف تقام المباراة بين منتخب مصر ضد منتخب جزر القمر في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام المباراة في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثانية عصراً بتوقيت دولة المغرب العربي.

ابرز غيابات منتخب مصر ضد جزر القمر :-

ويغيب محمد صلاح لاعب فريق ليفربول عن مباراة جزر القمر المقبلة بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا مع فريقه ضد مانشستر سيتي بالدوري الانجليزي الممتاز ولم يشارك صلاح أيضاً في مباراة كينيا الماضية، وتعرض حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي لإصابة قوية على مستوى الركبة ويغيب عن أثرها لمدة لا تقل عن شهرين.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد جزر القمر :-

وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع مباراة منتخب مصر ضد منتخب جزر القمر عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.