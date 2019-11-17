رياضة | مران الأهلي| حمدي يتواجد في التدريبات قبل السفر إلى ألمانيا وديانج يواصل التأهيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الأهلي| حمدي يتواجد في التدريبات قبل السفر إلى ألمانيا وديانج يواصل التأهيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأحد والذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر على عقد جلسة مع اللاعب للاطمئنان عليه وعلى كافة الترتيبات الخاصة برحلته العلاجية.

ويطير حمدي فتحي إلى ألمانيا غدًا الاثنين للخضوع لفحوصات طبيبة هناك ثم إجراء جراحة غضروف الركبة.

وكان حمدي فتحي قد تعرض للإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال مشاركته في مران منتخب مصر قبل مباراة كينيا بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

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وفي سياق أخر واصل المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق الذي يقام على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

واشتكى ديانج من إجهاد في العضلة الضامة، وخضع لبرنامج تأهيلي أمس على هامش مران الفريق، وذلك بعد انتهاء مشوار منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة والتي تقام حاليا في مصر.

وشارك ديانج في مباريات مالي بالبطولة الإفريقية، وشعر بإجهاد في العضلة الضامة، وفضل الجهاز الطبي للأهلي منحه الوقت الكافي للتعافي، وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

وخضع ديانج لفحص طبي وفضل طبيب الفريق خالد محمود استكمال اللاعب لبرنامجه العلاجي والتأهيلي، لتجهيزه للعودة الى المشاركة الجماعية مع الفريق.