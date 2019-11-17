رياضة | "الشيخ زايد" ينهي استعداداته لإذاعة باقي مباريات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشيخ زايد" ينهي استعداداته لإذاعة باقي مباريات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى نادي الشيخ زايد الرياضي، استعداداته لإذاعة مباريات نص نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتى تنطلق الثلاثاء المقبل، من خلال شاشة عرض عملاقة ، لإذاعة مباراة مصر ومنتخب جنوب إفريقيا فى نصف نهائي البطولة.

نادي الشيخ زايد ينهي استعداداته لإذاعة باقي مباريات كأس الامم الإفريقية تحت 23 سنة

واستقرت إدارة النادي على عرض مباريات البطولة، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الأعضاء على مشاهدة مباريات كأس الأمم الإفريقية، ومساندة منتخب مصر الاولمبي .

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يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الشباب والرياضة، في وضع شاشات عرض، لبث مباريات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، التي تنظمها مصر حاليا حتي 25 نوفمبر الجاري لمساندة المنتخب الاولمبي وإسعاد الجماهير.

ومن ناحيه قال فكري الهواري رئيس مجلس إدارة نادي الشيخ زايد الرياضي إن الإدارة تسعي دائماً لمساندة المنتخبات الوطنية وتهيئة الأجواء للجماهير من أجل مساندتهم، مؤكداً أن المنتخب الاولمبي قادر علي تحقيق الفوز فى مباراة نصف النهائي أمام جنوب إفريقيا للتأهل للمباراة النهائية والتأهل أيضاً لأولمبياد طوكيو.

وأوضح أن المنتخب الأولمبي بقيادة الكابتن شوقى غريب المدير الفني قدم عروضاً رائعاً فى دور المجموعات بعد تغلبه على منتخبات مالي وغانا والكاميرون محققاً الثلاث علامات كاملة، وأعطي قوة للمنتخب الاولمبي وأسعد الجماهير المصرية خاصة بعد إخفاق المنتخب الأول فى تحقيق نتائج ترضي جماهير الكرة المصرية.

ودعا الهواري، الجماهير المصرية لمساندة المنتخب والمؤازرة خلال المباراة القادمة من أجل تحقيق الحلم والصعود لأولمبياد طوكيو2020.