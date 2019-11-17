رياضة | كواليس اجتماع ميتشو مع لاعبي الزمالك الصاعدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كواليس اجتماع ميتشو مع لاعبي الزمالك الصاعدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك على الاجتماع مع بعض اللاعبين الصاعدين خلال الأيام الماضية لتحفيزهم والشد من آزرهم.

وقام المدرب بتصعيد عدد كبير من الصاعدين للتدريبات في الأيام الماضية لسد النقص بسبب غياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين للانضمام للمنتخبات الوطنية.

وأكد الخواجة للاعبي الزمالك الصاعدين على أهمية استغلال الفرصة عند الحصول عليها والمقاتلة لحجز مكانه في التشكيل.

وأشار إليهم أن تواجدهم في التدريبات حاليًا ليس لسد الخانة بسبب غياب اللاعبين الدوليين ولكنه يرغب في رؤيتهم تحت أنظاره والحكم على مستواهم واختيار الأفضل للبقاء مع الفريق في الموسم الجاري، وشدد لهم أن الفرصة لا تأتي مرتين وعليهم استغلالها.

ويستعد الزمالك لملاقاة إنبي يوم 25 من الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري وسط توقف المسابقة في الوقت الحالي.

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ويرغب ميتشو في الاعتماد على أكبر عدد من الناشئين خلال الفترة المقبلة لتدعيم صفوف الفريق وسد النقص في بعض المراكز.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي عن مؤجلات بطولة الدوري بعد إستئناف المسابقة وعقب خوض منافسات بطولة إفريقيا تحت 23 سنة.

ويلتقي الزمالك مع إنبي يوم 25 من الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري بعدما كان مقرر خوضها قبل توقف بطولة الدوري.



ويحدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 12 من الشهر الجاري الموعد النهائي للإعلان عن باقي لقاءات البطولة بداية من الجولة اسلابعة وحتى نهاية ديسمبر المقبل والرؤية الكاملة للمباريات المختلفة للأندية المصرية في افريقيا.



في الوقت الذي سيتريث مسئولو الجبلاية في الإعلان عن كل تفاصيل المرحلة الأخيرة من جدول البطولة بكل تفاصيل بالإضافة إلى مواعيدها تحسبا لأي تغييرات قد يجريها الكاف على مواعيد الجولات الأخيرة لدور المجموعات تبعا لتغيير موعد البطولة الأفريقية للمحليين الذي جرى مؤخرا مما قد يترتب عليه تغيير آخر على مواعيد بطولتي الأندية الأفريقية خلال شهري يناير وفبراير المقبلين.