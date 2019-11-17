رياضة | الزمالك يرفض عودة تامر عبد الحميد لقطاع الناشئين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يرفض عودة تامر عبد الحميد لقطاع الناشئين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلق مسئولو نادي الزمالك الباب بشكل نهائي على عودة تامر عبد الحميد من جديد إلى قطاع الناشئين بالنادي بعد قرار إقالته.

وكان الزمالك قد قرر إقالة دونجا على خلفية الأزمة بينه وبين سيد حنفي مدرب القطاع خلال إحدى المباريات.

واتخذ مسئولو النادي قرارًا نهائيًا بعدم عودة دونجا عقابًا له عما فعله ولوضع مبادىء وقواعد داخل قطاع الناشئين وعدم الخروج عن النص نهائيًا لعدم إثارة مشاكل جديدة، ورغم اعتذار دونجا عما بدر منه والتأكيد على أن ما حدث مجرد نرفزة ملعب فقط وعدم تصعيد الأمر لكن الإدارة فضلت اتخاذ هذا القرار ليكون رسالة شديدة اللهجة لباقي المدربين في القطاع بالإضافة إلى اللاعبين الناشئين داخل النادي بعدم رؤية تلك المشاهدة مرة أخرى.

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وتنتظر الزمالك منافسات في غاية الصعوبة بعد إستئناف بطولة الدوري من جديد سواء على الصعيد المحلي أو القاري وخوض سباق دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

ويلتقي الزمالك مع إنبي يوم 25 من الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري بعدما كان مقرر خوضها قبل توقف بطولة الدوري.

ويفتقد الفريق حاليًا لخدمات الخماسي المنضم إلى صفوف المنتخب الأول كل من محمد عواد وطارق حامد وأحمد زيزو ومحمود علاء وعبدالله جمعة، إلى جانب الرباعي المتواجد في المنتخب الأوليمبي كل من مصطفى محمد ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومحمد صبحي.