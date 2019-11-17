رياضة | كواليس مران الزمالك اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كواليس مران الزمالك اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنف اليوم الأحد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك ضمن الاستعدادات الأخيرة للأبيض قبل استكمال الموسم الكروي الحالي.

كواليس مران الزمالك اليوم

وشهد المران تدريب اللاعبين على التمرير في مساحات ضيقة، حيث قام الصربي ميتشو المدير الفني للفريق بوضع حائط صد في الوسط مع التركيز على التمرير بشكل سريع.

وقام المدرب بتوجيه بعض التعليمات للاعبين لعمل ثنائيات خلال فترة التقسيمة، حيث شرح بعض الجمل الفنية لتطبيقها خلال التدريبات.

وخاض المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول بنادي الزمالك بعض التدريبات التأهيلية والبدنية بصالة الجيمانزيوم، وذاك عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الوقت الاخير.

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وخضع حازم إمام قائد الفريق الابيض لبعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم، بعد تعرضه لحالة من الإرهاق الشديد، حيث فضل الجهاز الفني عدم مشاركته في التدريبات الجماعية خوفا من تفاقم الإصابة.

وغاب مصطفى فتحي لاعب الفريق عن التدريبات الجماعية اليوم، وذلك بعد ان حصل على إذن مسبق من الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو.

وشارك إسلام جابر لاعب الابيض في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي، بعدما تعافى من الإصابة التي تعرض لها في يده، حيث خاض اللاعب التدريبات دون ارتداء رباط ضاغط.

وطلب الصربي ميتشو من محمود عبد الرازق شيكابالا مساعدته في إعطاء التعليمات لزملائه في الفريق، باعتباره اقدم اللاعبين الموجودين في هذا الجيل.

وحرص الثلاثي عمر السعيد ومحمد عنتر ويوسف أوباما على متابعة مباراة الزمالك أمام سموحة في دوري الشباب مواليد ١٩٩٩، حيث تواجد لاعبي الفريق الأول لدعم شباب ٩٩.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره إنبي يوم ٢٥ نوفمبر الجاري على ملعب الجيش بمدينة السلام ضمن مواجهات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري، بينما يسافر الابيض إلى الكونغو ليواجه مازيمبي يوم ٣٠ من نفس الشهر في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.