رياضة | وجهة مفاجئة لمنبوذ برشلونة

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يعيش النجم الكرواتي الدولي ولاعب نادي برشلونة "إيفان راكيتيتش" فترته الأخيرة داخل النادي الكتالوني.

وجهة مفاجئة لمنبوذ برشلونة

وخرج راكيتيتش من حسابات المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي هذا الموسم، بالرغم من أنه كان أحد العناصر الأساسية للفريق طوال الاعوام القادمة.

تضارب في أخبار انتقال راكيتيتش

وبعد أن أصبح في طليعة المغادرين، تتضارب الأنباء يوماً بعد يوم حول النادي الجديد الذي سيظفر براكيتيتش في يناير القادم، حيث كان آخرها نادي أتليتيكو مدريد الإسباني، بحسب التقارير.

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وذكر المدير الرياضي للنادي الكتالوني إيريك أبيدال اليوم لصحفية موندو ديبورتيفو، أن راكيتيتش لم يعد ضمن الخطط المستقبلية للنادي.

وذكرت صحيفة سبورت أن راكيتيتش يفضل عرض يوفنتوس الإيطالي عن عرض مواطنه ميلان، مع خروج مانشستر يونايتد خارج سباق ضم راكيتيتش.

ويريد برشلونة الحصول على مبلغ 35 مليون يورو على أقل تقدير للتخلي عن خدمات صاحب الـ 31 عاما.

وانضم راكيتيتش لصفوف برشلونة في صيف عام 2014 قادماً من نادي أشبيلية الإسباني.