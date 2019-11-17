رياضة | أسطورة النصر يتمنى فوز أوراوا باللقب الآسيوي

تحدث إبراهيم العيسى لاعب نادي النصر السابق، عن المباراة المرتقبة بين الهلال السعودي وفريق أوراوا ريد الياباني، المقرر إقامتها، يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر الجاري، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

أسطورة النصر يتمنى فوز أوراوا باللقب الآسيوي

وحقق الهلال فوزا ثمينا في مباراة الذهاب بهدف نظيف أحرزه البيروفي أندريه كاريلو بعدما استغل تمريرة رائعة من محمد البريك، ليضعها في شباك أورارا، عند الدقيقة 60.

وقال العيسى في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "أتوقع أن يقدم الهلال آداء عالي أمام أوراوا في مباراة الإياب، وبالتالي سيتوج باللقب الآسيوي".

وتابع: "لكني أتمنى أن يفوز أوراوا بالمباراة وأن يحصد لقب نهائي دوري أبطال آسيا".

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وبالحديث عن مستوى الهلال والنصر في الدوري السعودي هذا الموسم؛ قال: "الهلال والنصر مستواهم متقلب إلى حد كبير، كما أشعر أن الأهلي والاتحاد غامضان، إلى جانب تطور أندية وسط الجدول".

وأضاف: "لكني أرى النصر بطلاً للدوري السعودي للمرة الثانية، لأن فيتوريا هو أفضل مدرب بينما برانكو إيفانكوفيتش مدرب الأهلي هو الأسوأ".

ويعد العيسى من أساطير النصر، حيث توج رفقة العالمي بالعديد من الألقاب والبطولات من بينها كأس السوبر الآسيوي.

ويتنافس ناديا النصر والهلال على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، حيث يتواجدا على رأس الترتيب برصيد 20 نقطة لكل منهما.

