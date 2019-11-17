رياضة | عاجل.. موعد قرعة دور ال 32 من بطولة كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. موعد قرعة دور ال 32 من بطولة كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عبر لجنة المسابقات بالجبلايه برئاسة حسام الزناتي عن موعد إقامة قرعة دور ال 32 لبطولة كأس مصر، هذا الموسم بعدما تأجيلها منذ فترة لتقام خلال أيام.

موعد قرعة دور ال 32 من بطولة كأس مصر

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وستقام قرعة دور ال 32 لبطولة كأس مصر يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر الجاري، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالجزيرة بحضور مندوبي الأندية المشاركة فى هذا الدور من أندية القسم الأول والأندية المتأهلة من القسم الثانى والثالث.

وكان اتحاد الكرة قد قرر تأجيل بطولة الدوري المصري ودور ال 32 من بطولة كأس مصر خلال الفترة الماضية، لحين الإنتهاء من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو عام 2020، والتى تقام فى مصر حتى يوم 22 نوفمبر الجارى، لذلك سيعود مجددا النشاط المحلى بداية من يوم 23 نوفمبر بعودة مباريات الدورى المصري ثم إجراء قرعة الكاس.

ويذكر أن بطولة كأس مصر الأخيرة توج بها نادى الزمالك بعد الفوز على نادى بيراميدز بثلاث أهداف دون رد فى لقلء أقيم على ملعب برج العرب بالأسكندرية.