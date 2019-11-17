رياضة | نجم ريال مدريد يكشف سبب عدم انضمامه إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يكشف سبب عدم انضمامه إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نجم نادي ريال مدريد الإسباني السابق عن السبب وراء عدم انضمامه إلى نادي برشلونة قبل الانضمام إلى مدريد.

وكشف البرازيلي دانيلو نجم ريال مدريد السابق ونادي يوفنتوس الحالي عن سبب اختياره الانضمام إلى ريال مدريد وليس برشلونة.

وقال دانيلو في تصريحات صحفية: "‏في مرحلة ما كان علي المفاضلة بين الناديين بعد أن أصبح البارسا مهتمًا بضمي، تحدثت مع والدي عن النادي الذي يجب أن أنتقل له وقال لي بأن الأفضل لي هو الانتقال إلى مدريد لأنه يبدو الأكثر جدية لذلك قررت الذهاب إلى هناك, كانت تجربة ممتعة للغاية".

رحيل دانيلو عن نادي ريال مدريد

يذكر أن دانيلو كان قد رحل عن صفوف نادي ريال مدريد في موسم 2016-2017 لينضم إلى صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

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ثم انتقل دانيلو بعد ذلك من نادي مانشستر سيتي لينضم إلى صفوف نادي يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

مشاركات دانيلو مع يوفنتوس هذا الموسم

وقد شارك دانيلو في 8 مباريات فقط حتى الآن مع نادي يوفنتوس منذ انضمامه إلى النادي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد ولم يصنع أي أهداف.

ترتيب يوفنتوس في الدوري الإيطالي

ويتواجد نادي يوفنتوس في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 32 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.