رياضة | مواعيد مباريات اليوم الأحد 17 - 11 - 2019.. مشاهدة مباراة لوكسميورج ضد البرتغال في تصفيات أمم أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 17 - 11 - 2019.. مشاهدة مباراة لوكسميورج ضد البرتغال في تصفيات أمم أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق العديد من المباريات اليوم الأحد الموافق 17 / 11 / 2019، ويأتي أبرزها مواجهات البرتغال، وإنجلترا، وفرنسا في تصفيات أمم أوروبا في تصفيات أمم أفريقيا، لذلك نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم لمشاهدتها فور إنطلاقها.

ويرصد لكم “الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا "الجولة الثانية"

حيث بدأت الجولة بمواجهتي جنوب أفريقيا ضد السودان، وإسواتيني ضد السنغال، في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات.

رواندا ضد الكاميرون، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات، والخامسة مساءا بتوقيت تونس، والرابعة مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 10، بتعليق حفيظ الدراجي.

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ليسوتو ضد نيجيريا، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات، والخامسة مساءا بتوقيت تونس، والرابعة مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 4.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات يورو 2020 "الجولة العاشرة"

حيث يدأت الجولة بمواجهة لوكسمبورج ضد البرتغال، في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات.

كوسوفو ضد إنجلترا، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات، والسادسة مساءا بتوقيت تونس، والخامسة مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 1، بتعليق يوسف سيف.

البانيا ضد فرنسا، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، والتاسعة إلا ربع مساءا بتوقيت تونس، والثامنة إلا ربع مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 1، بتعليق علي محمد علي.