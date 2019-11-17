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يوفنتوس يتلقى صفعة جديدة بإصابة ساندرو

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إبراهيم سعد 0 تبليغ

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الأحد 17 نوفمبر 2019

يغيب البرازيلي "أليكس ساندرو" عن صفوف فريقه يوفنتوس الإيطالي، حيث يعد الظهير الأيسر ركيزة أساسية لدى مدرب الفريق "ماوريسيو ساري".

وذكرت صحيفة " جلوبو سبورت " البرازيلية أن اللاعب المخضرم تعرض لإصابة بالعضلة على مستوى الفخذ بالقدم اليمنى، حتى تتم معالجته من قبل الجهاز الطبي للسيلساو أثناء معسكره بأبو ظبي.

جدير بالذكر أن ساندرو، قد شارك منذ أيام قليلة مع بلاده البرازيل بالدربي العريق أمام الأرجنتين ولكن بطل الكوبا تعرض للهزيمة بهدف نظيف عبر صاروخية قائد البرسا ليونيل .

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