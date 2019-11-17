اخبار الرياضه

موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة والقنوات الناقلة 

0 نشر
علي خلاف 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة والقنوات الناقلة  والان مع التفاصيل

الأحد 17 نوفمبر 2019

يستعد المنتخب السعودي لكرة القدم لخوض مباراة ودية من العيار الثقيل ، حينما يواجه نظيره باراجواي مساء يوم الثلاثاء القادم والموافق 19 من شهر نوفمبر الجاري.

موعد مباراة منتخب القادمة والقنوات الناقلة

تأتي مباراة السعودية وبارجواي في إطار استعدادات الخضر بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد لخوض تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم ، ومن المنتظر أن تنطلق مباراة السعودية مع باراجواي يوم الثلاثاء القادم عند تمام الساعة الـ6:30 بتوقيت القاهرة والـ7:30 بتوقيت مكة المكرمة والـ8:30 بتوقيت أبو ظبي، وستذاع عبر القنوات السعودية .

Advertisements

المنتخب السعودي يفوز على أوزبكستان 

وكان المنتخب السعودي قد فاز على أوزبكستان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ترتيب المنتخب السعودي

يذكر أن المنتخب السعودي يحتل حالياً صدارة مجموعته بالتصفيات الآسيوية برصيد 8 نقاط ويأتي بعده المنتخب الأوزبكي بـ6 نقاط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة والقنوات الناقلة  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا