بنزيما قريب من تمثيل منتخب الجزائر 

الأحد 17 نوفمبر 2019

اثار رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم جدل كبير بسبب تصريحاته الاخيرة عن قضية نجم ريال مدريد كريم بنزيما بسبب الحديث عن عودته لإرتداء قميص منتخب فرنسا مرة اخري .



ورد بنزيما بتصريح مثير قائلا ؛ دعني ألعب في البلدان التي أكون مؤهلاً لألعب فيها وسوف ترى ” . كريم بنزيما يفتح بلا شك خيار تمثيل منتخب الجزائر

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وتنص القوانين في الفيفا أن أي لاعب مثل أي منتخب عضو في الإتحاد في مباراة رسمية بشكلٍ جزئي أو بشكلٍ كامل لا يحق له تمثيل دولة أخرى إلا في حالة إستثناء وحيدة كما تنص المادة 18 من قانون الفيفا ،وهي أن تقوم فرنسا بـ سحب الجنسية الفرنسية من كريم بنزيما .

وتنص الفقرة 2 من المادة 15 يستطيع بعدها تمثيل أي منتخب ولكن فرنسا هي من عليها تجريد بنزيما من جنسيته بعدها يحق له أن يمثل بلد آخر .

ويحق لـ بنزيما تقديم طلب لـ إتحاد الفيفا وأن يتم تقديم طلب خطي مدعم بكافة الشروط وحسب الأصول ولا يجوز لـ اللاعب تمثيل أي منتخب آخر حتى تقرر لجنة المنازعات في الفيفا .