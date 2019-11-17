شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب مصر للشباب قبل بطولة شمال إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب مصر الشباب مواليد 2001 قائمة اللاعبين المشاركين فى بطولة شمال إفريقيا المقرر اقامتها بتونس خلال الفترة من 21 نوفمبر حتى 2 ديسمبر المقبل. حمزة علاء ومحمود صابر ومحمد أشرف وعربي بدر وشادي راضوان (الأهلي). ايهاب حسن وزياد محمد (المصري)، عبد الرحمن أيمن (السكة الحديد)، محمد محمد (طلائع الجيش) Advertisements عبد الله عادل وزياد محمد ويوسف أحمد وعبد الرحمن عشري (إنبي). أحمد عيد وأسامة فيصل وحسام عبد المجيد وحسام أشرف (الزمالك). إبراهيم عادل (بيراميدز)، محمود صابر (نجوم المستقبل)، حازم هاني ( المنصورة)، فارس محمد (سموحة) ، نادي حسن (الأولمبي) يذكر، أن منتخب مصر يستعد ، لخوض تصفيات أمم إفريقيا 2021 بموريتانيا للشباب.

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