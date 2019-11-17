شكرا لقرائتكم المسابقات تُعلن جدول الدور التمهيدى الثالث من كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات الدور التمهيدي الثالث لبطولة كأس مصر التي تقام خلال الفترة من الأربعاء 20 نوفمبر الحالي حتى السبت 23 من الشهر نفسه.

كما أعلنت إدارة المسابقات عن إجراء قرعة دور الـ32 للبطولة في الواحدة من ظهر الأحد المقبل 24 نوفمبر الحالي بمقر الاتحاد بالجزيرة بحضور مندوبي أندية القسم الممتاز والأندية المتأهلة إلى هذا الدور.

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وكانت نتائج مباريات الدور التمهيدى للبطولة والتى أقيمت يوم الخميس الماضي، أسفرت عن فوز بنى سويف بقيادة حسن موسى على المنيا برباعية نظيفة.