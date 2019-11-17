شكرا لقرائتكم التدريب له أصول.. محاضرة فنية من ميتشو للاعبى الزمالك على شرف مصطفى فتحى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما عقد الصربي ميتشو جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق التدريب المقام حاليا بملعب النادي وأكد ميتشو في حديثه مع اللاعبين خلال جلسته معهم أن الفترة الماضية كانت مثمرة بالنسبة للجميع باستغلال فترة التوقف للدوري الممتاز، لوصول كل لاعب إلى أفضل ما لديه من مستوى وأداء وأضاف ميتشو موجها حديثه للاعبى الزمالك:"أريد أن أرى كل لاعب منكم بالشكل الذي أعلمه عنه.. أثق فيكم جميعا وفي قدرتكم على تحقيق المطلوب".
ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود ودياً، غداً الإثنين، على ملعب النادى، ضمن الاستعدادات البيضاء لمواجهة إنبى، التى ستقام يوم 25 من شهر نوفمبر الجارى، فى الجولة السادسة من منافسات بطولة الدورى.
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