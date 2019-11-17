شكرا لقرائتكم الأهلي يطير لتونس على متن طائرة خاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعلم "الخليج 365" أن الجهاز الفني رفض فكرة العودة للقاهرة والمبيت بها عقب مباراة الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري في الدوري والسفر في اليوم التالي من القاهرة إلى تونس ، وقرر الجهاز الفني السفر من الجونة لتونس مُباشرة تجنبا للأرهاق.
وكانت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا قد وضعت الأهلي على رأس المجموعة الثانية التى تضم أندية النجم الساحلى والهلال السودانى وبلاتينوم الزيمبابوى.
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