شكرا لقرائتكم الأهلى يحتفل بذكرى تتويجه باللقب السابع فى دورى الأبطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أحتفل النادى الأهلى بذكرى تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة السابعة فى تاريخه، والثانية التى يحصدها على ملعب رادس فى تونس، وذلك بعد الفوز على الترجى الرياضى التونسى حي سبق له تحقيق البطولة على ملعب رادس عام 2006 بالفوز على الصفاقسي .

وأحيت الصفحة الرسمية للمارد الأحمر ذكرى التتويج بالبطولة الأفريقية السابعة فى تاريخ الأهلى بعد الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 2/0 فى المباراة التى جمعتهما فى يوم 17/ 11/ 2012.

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وكان الفريقان قد تعادلا بهدف لكل منهما فى مباراة الذهاب التى أقيمت وقتها على ملعب برج العرب، قبل أن يسجل محمد ناجى جدو ووليد سليمان هدفى الأهلى على ملعب رادس، وعاش بعدها الجمهور الأهلاوى واحدة من أسعد لياليه الكروية.

ودخل الأهلى المباراة بتشكيل مكون من: شريف إكرامي - أحمد شكري – وليد سليمان - جدو - سيد حمدي - وائل جمعة – محمد نجيب / حسام غالي – احمد عبد المنعم - عبد الله السعيد - حسام عاشور، وكانت مفاجأة حسام البدرى المدير الفنى للأهلى وقتها أنه ترك محمد أبو تريكة وعماد متعب على دكة البدلاء.