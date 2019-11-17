شكرا لقرائتكم الأهلى يحتفل بذكرى تتويجه باللقب السابع فى دورى الأبطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأحيت الصفحة الرسمية للمارد الأحمر ذكرى التتويج بالبطولة الأفريقية السابعة فى تاريخ الأهلى بعد الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 2/0 فى المباراة التى جمعتهما فى يوم 17/ 11/ 2012.
وكان الفريقان قد تعادلا بهدف لكل منهما فى مباراة الذهاب التى أقيمت وقتها على ملعب برج العرب، قبل أن يسجل محمد ناجى جدو ووليد سليمان هدفى الأهلى على ملعب رادس، وعاش بعدها الجمهور الأهلاوى واحدة من أسعد لياليه الكروية.
ودخل الأهلى المباراة بتشكيل مكون من: شريف إكرامي - أحمد شكري – وليد سليمان - جدو - سيد حمدي - وائل جمعة – محمد نجيب / حسام غالي – احمد عبد المنعم - عبد الله السعيد - حسام عاشور، وكانت مفاجأة حسام البدرى المدير الفنى للأهلى وقتها أنه ترك محمد أبو تريكة وعماد متعب على دكة البدلاء.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يحتفل بذكرى تتويجه باللقب السابع فى دورى الأبطال... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.