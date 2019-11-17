شكرا لقرائتكم الدنمارك تنشد التأهل أمام أيرلندا على "أرضية مألوفة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال توماس ديلاني لاعب وسط الدنمارك، إن المواجهات المعتادة ضد أيرلندا أدت إلى احترام متبادل بينهما لكن منتخب بلاده سيسعى لتحقيق الفوز عندما يحل ضيفا على دبلن في مباراة حاسمة للتأهل إلى بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 يوم الاثنين.

وتحتاج الدنمارك إلى التعادل باستاد أفيفا لحجز مكانها في بطولة أوروبا العام المقبل وحرمان منافستها من التأهل، وستكون هذه المواجهة السادسة بين الفريقين في عامين، إذ سبق أن تعادلا أربع مرات. وفازت الدنمارك 5-1 في مباراة في دبلن قبل عامين لتضمن التأهل إلى نهائيات كأس العالم في روسيا.

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وقال ديلاني لاعب وسط بروسيا دورتموند البالغ عمره 28 عاما والمولود في الدنمارك لأب أميركي : لا نود اللعب ضد إيرلندا في الوقت الحالي إذ سبق أن لعبنا ضدها كثيرا في الفترة الماضية، نعلم بعضنا تماما والأمر ينطبق على الفريقين لذا لا توجد أفضلية لأي فريق فيما يتعلق بهذا الأمر، لست خائفا من إيرلندا لكني أحترمها جدا. أعلم أنها ستكون مباراة صعبة. الأجواء ستكون رائعة وإيرلندا منتخب يلعب بحماس كبير، الأمر يبدو مبتذلا لكنها ستكون حربا. ستقدم كل ما لديها.

وتغلبت الدنمارك 6-صفر على جبل طارق في الجولة قبل الأخيرة للتصفيات في كوبنهاغن يوم الجمعة لتتصدر المجموعة الرابعة وأصبحت بحاجة إلى نقطة واحدة للتأهل إلى بطولة أوروبا وهو أمر مهم لبلد ستكون عاصمته من بين المدن التي تستضيف البطولة.

وقال ديلاني: حاجتنا إلى نقطة واحدة يمثل أفضلية كبيرة لنا لكننا لن نغير نهجنا. سندخل المباراة ونحن نرغب في الفوز.